Ankara'da metruk binada cansız beden bulundu

Ankara'da bir metruk binada 15 gün önce öldüğü tahmin edilen bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Ankara'da 2 hafta önce hayatını kaybettiği tahmin edilen bir erleğe ait cansız beden bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Tayyare Sokak'taki 2 katlı metruk binadan ağır kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ve içeriden ses alamayan ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri binada 45 yaşındaki bir erkeğe ait ceset buldu. Yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin etrafında uyuşturucu kullanma aparatları bulunurken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.