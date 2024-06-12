Ankara'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Başkentte metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi'ndeki Atakule'nin karşısında bulunan 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddede trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çevredeki binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakini Fikret Özlek, 4 yıldır boş olan binaya girip çıkanlardan rahatsız olduklarını ifade ederek, buna çözüm bulunmasını istedi.