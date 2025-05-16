Ankara'da minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 14 yaralı
Ankara'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Kazada 14 kişi hafif yaralandı.
Kaynak: AA
Başkentte minibüsün trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarpması sonucu 14 kişi hafif yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçi minibüsü, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.
Kazada hafif yaralanan 14 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonucu 4 araçta hasar meydana geldi.
Minibüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.