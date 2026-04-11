Ankara'da mobilya deposunda yangın: Çevre illerden ekipler sevk edildi

Ankara'da Yenimahalle'de bulunan Dempa Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevre illerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

  • 11.04.2026 16:49
  • Giriş: 11.04.2026 16:49
  • Güncelleme: 11.04.2026 17:16
Kaynak: AA
Ankara'da mobilya deposunda yangın: Çevre illerden ekipler sevk edildi
Fotoğraflar: AA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçedeki Dempa Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine yangının söndürülmesi için olay yerine Ankara ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankerlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

