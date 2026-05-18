Ankara'da motosiklet aydınlatma direğine çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü Azim E. yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Kaza, dün gece saatlerinde Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı Çankaya istikametinde meydana geldi.
Azim E. idaresindeki 06 CBE 352 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Devrilen motosikletin sürücüsü yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Azim E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni adli tıp morguna götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.