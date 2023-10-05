Ankara'da Muhammed'in ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 5 yaşındaki Muhammed Bilal Ergenli'ye çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan minibüs sürücüsü Ö.T., yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, 3 Ekim günü saat 19.20 sıralarında, Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde meydana geldi. Lütfiye Ergenli, beraberinde oğlu Muhammed Bilal Ergenli ile marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönmek için dolmuşa bindi. Annesinden önce dolmuştan inen Muhammed, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yoldan geçen bir minibüsün çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

ÇEVREDEKİLERİN KENDİSİNE ZARAR VERMESİNDEN KORKTUĞU İÇİN KAÇMIŞ

Muhammed'e çarptıktan sonra olay yerinden kaçan minibüs şoförünün yakalanması için çalışma başlatan polis, aracın plakasını belirledi. Minibüsün ruhsat sahibi ile görüşüldüğünde kaza saatinde aracın Ö.T. tarafından kullanıldığı saptandı. Polatli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ö.T., 4 Ekim günü yakalanara,k gözaltına alındı. Ö.T.'nin ilk ifadesinde, kazaya karıştığını kabul ettiği, olay çevresinde toplanan kalabalığın kendisine zarar vermesinden korktuğu için kaçtığını söylediği öğrenildi.

TÜP BEBEK TEDAVİSİYLE DÜNYAYA GELMİŞTİ

Olaya ilişkin adli süreç sürerken, Lütfiye-Eren Ergenli çiftinin tek çocukları olan Muhammed'in, tüp bebek tedavisiyle dünyaya geldiği öğrenildi. (DHA)

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