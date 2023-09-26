Ankara'da narkotik operasyonu: 2 gözaltı

Ankara'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilo 200 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K.Ç. ve İ.Ç. isimli şüphelilerin iş yerlerinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisiyle dün öğle saatlerinde adreslere operasyon düzenledi.

Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ise toplam 3 kilo 200 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 27 mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. M.K.Ç. ve İ.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.