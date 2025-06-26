Ankara'da öğrenci taşıyan otobüs alev alev yandı

Emre EFE/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs, alev alev yandı.

Polatlı ilçesi E-90 kara yolu üzerindeki İstiklal Mahallesi yakınlarında, Polatlı'dan Ankara'ya üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün motor kısmı, seyir sırasında alev aldı. Şoförün otobüsü durdurmasının ardından öğrenciler, tahliye edildi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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