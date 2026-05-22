Ankara'da olağanüstü gün: Peş peşe kritik zirveler!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında, "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü olağanüstü toplantının ardından partinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) yeniden toplantıya çağırdı. MYK saat 11.00'de Genel Merkez'de toplanacak.

Özgür Özel ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile görüşecek.

İYİ PARTİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da butlan kararının ardından parti genel merkezinde Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu'nu olağanüstü topladı. Toplantının ardından Dervişoğlu parti genel merkezinde basın açıklaması yapacak.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da CHP'nin mutlak butlan kararına yaptığı itiraz başvurusunu görüşmek üzere bugün saat 11.00'de toplanma kararı aldı.

EKONOMİ YÖNETİMİ FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'Nİ TOPLADI

Ekonomi yönetimi de mutlak butlan kararının ardından piyasalarda yaşanan şok dalgasını değerlendirmek üzere Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılması kararlaştırılmıştır. Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir."

CHP'YE MUTLAK BUTLAN KARARI İktidarın muhalefet üzerindeki baskı stratejisi yeni bir aşamaya geçti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.



Karara göre, CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimini yeniden göreve gelecek.



CHP, "Kararı tanımıyoruz" diyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk açıklamasında "Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz" mesajı verdi.