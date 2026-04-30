Ankara'da operasyon: 25 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 gözaltı
Çankaya’da yasa dışı silah ticareti ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 25 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Edinilen bilgiye göre, Çankaya'da bir adreste "yasa dışı silah ticareti yapıldığı" ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda ekipler, yaptıkları aramada 25 kilogram skunk ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.