Ankara'da operasyon: DEM Parti PM Üyesi Sinemillioğlu gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 8 kişi gözaltına alındı.

MA'nın haberine göre; Başsavcılık'tan gözaltına alınanlar hakkında yapılan açıklamada “Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılmak” ve "sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yapmak" suçlarının yöneltildiği belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Parti Meclisi üyesi Pakize Sinemillioğlu ve eski Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) eski Genel Başkanı Nazım Karakurt’un olduğu öğrenildi.