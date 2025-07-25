Ankara'da orman yangınlarına karşı ek tedbirler: Mangal ve ateşli piknik yasaklandı

Ankara'da orman yangınlarına karşı ek tedbirler alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilerin önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredeceğini gösterdiği belirtildi. Bu durumun, orman yangını riskini artırdığı vurgulandı.

Açıklama şöyle:



"Bilindiği üzere Valiliğimizce orman yangınlarını önleme amacıyla İlimizde, 10.06.2025 tarihinden itibaren izin verilen ve ilan edilen alanlar dışında ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Bu nedenle, ormanlarımızın yangınlardan korunması bakımından 26 Temmuz cumartesi gününden itibaren 30 Ağustos'a kadar izin verilen alanlarda mangal kullanmak ve ateşli piknik yapma faaliyeti tedbiren yasaklanmıştır.

Vatandaşlarımızdan, izin verilen alanlarda ateşsiz ve mangalsız piknik yapmalarını, kural ve yasaklara uymalarını, bu konuda anlayış göstermelerini ve destek vermelerini önemle istirham ediyoruz."