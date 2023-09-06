Ankara'da ortak cinayeti: Silahla vurularak öldürüldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki ortak arasındaki anlaşmazlık cinayetle bitti. Otomobilinin içinde ortağının silahlı saldırısına uğrayan L.İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise cinayetin ardından kayıplara karıştı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde L.İ, isimli şahıs, alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada ortağı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi'nde meydana geldi.

L.İ., eşiyle beraber 06 DYY 502 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, aralarında anlaşmazlık olan ve ortak oldukları öğrenilen O.Ş. tarafından araçları durduruldu.

O.Ş., sürücünün yan koltuğunda oturan L.İ.'ye tabancayla art arda ateş edip, kaçtı. L.İ. göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. L.İ. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis, O.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.