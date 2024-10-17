Ankara'da otomobil bisikletli iki kardeşe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde seyir halindeki otomobil, bisikletle yolun karşına geçmeye çalışan kardeş olan yabancı uyruklu iki çocuğa çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan çocuklardan 1’i hayatını kaybettiği, diğeri ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Ankara Bulvarında İbni Sina Caddesi ile Elçi Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Çubuk'tan Ankara istikametine seyir halinde olan Emre M. idaresindeki 37 KL 427 plakalı otomobil, cadde üzerinden bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu İsmail Ades (12) ve kardeşi Gays Ades'e (8) çarptı. Kazanın şiddetiyle çocuklar savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından iki kardeş, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Ades hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Gays Ades (8) ise daha sonra Ankara'ya sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.