Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara'da otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 13.12.2025 20:37
  • Giriş: 13.12.2025 20:37
  • Güncelleme: 13.12.2025 20:37
Kaynak: AA
Ankara'da otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Ercan'ın kullandığı 06 BCB 01 plakalı otomobil, ilçe girişinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu üyesi Ekrem Ertürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Ercan ile Turgut Uysal ve Vedat Yıldız ise Beypazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

BirGün'e Abone Ol