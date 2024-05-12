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Ankara'da otomobil direğe çarptı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ankara'da trafik levhası direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 12.05.2024 09:16
  • Giriş: 12.05.2024 09:16
  • Güncelleme: 12.05.2024 09:18
Kaynak: AA
Ankara'da otomobil direğe çarptı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Ankara'da otomobilin trafik levhası direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otomobil, Çankaya ilçesi Libya Caddesi'nde trafik levhası direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan araçtaki 4 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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