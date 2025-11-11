Ankara'da otomobil durağa daldı: 6 yaralı; kaza anı kamerada

Samet ÖKSÜZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Mamak ilçesinde bir otomobilin, durakta otobüs bekleyenlerin arasına dalması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Hocalı Caddesi meydana geldi. Sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple otobüs durağında bekleyen kalabalığın arasına daldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, durakta otobüs bekleyen vatandaşlardan bazılarının kazadan son anda kurtulduğu anlar da yer aldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

