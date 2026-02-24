Ankara'da otomobil pastaneye girdi; o anlar kamerada

Umutcan ÖREN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil pastaneye girdi, ölen ve yaralanan olmadı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Bağlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki pastanenin camına çarpıp, içeriye girdi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmadı. Kazadan 10 saniye önce pastaneye giren bir içecek firması görevlisi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araçta ve iş yerinde hasar oluşurken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

