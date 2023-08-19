Ankara'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA
Ankara'nın Evren ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Niğde otoyolunda, Evren ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ömer Kaya'nın (72) kontrolünü yitirdiği 16 BAA 961 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak takla attı.
Kazada, araçtan fırlayan sürücü Kaya, hayatını kaybederken F.Z.D. (63) ise yaralandı. F.Z.D., ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.