Ankara'da otomobile silahlı saldırı

Ankara'nın Çankaya ilçesindebir kişiye husumetlisi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Akpınar Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. 849'uncu Cadde üzerinde Ahmet Yesevi Caddesi istikametine seyir halinde olan Alparslan Y.'nin idaresindeki 34 BVT 737 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Alparslan Y. ile arasında husumet bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen saldırganın tabanca ile gerçekleştirdiği saldırıda otomobile 7 kurşun isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıdan yara almayan Alparslan Y., olay yerinden otomobilini bırakarak kaçtı. Olayın olduğu bölgede esnaf olan Nihat Sezgin, "5-6 el silah sesi duydum. Sonra baktım birisinin kaçtığını duydum. İçeride müşterim vardı o arada" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.