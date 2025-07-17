Ankara'da otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

Umutcan ÖREN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde otomobil, yol kenarındaki iki yayadan birine çarptı. O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, önceki gün Mamak ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi 1005'inci Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yokuş aşağı inerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki iki yayadan birine çarptı. Kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kayarak yayalara çarptığı ve kazanın ardından otomobilin hızla bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı. Kaza sonrası yayaların sürücüden şikayetçi olmadığı belirtildi. (DHA)

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