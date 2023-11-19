Ankara'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Keçiören ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yükseltepe Mahallesi Şehit Bayram Uluer Caddesi'nde 06 YNS 68 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek A.E. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Görevlilerce araçlardan çıkarılan 5 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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