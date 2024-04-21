Ankara'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Fatih Caddesi Hacıkara Mahallesi'ndeki sanayi sitesinin girişinde Melih Eser'in kullandığı 06 DNU 696 plakalı otomobille İsmail Çankaya yönetimindeki 06 BHH 20 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Hakan Altunsaray ve İsmail Çoban yaralandı.
Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Çoban, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.