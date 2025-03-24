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Ankara'da polis, Kızılay Meydanı'na çıkan caddeyi kapattı

Ankara'da polis, protestoların merkezi olan Kızılay Meydanı'na çıkan Ziya Gökalp Caddesi'ni kapattı. Protestolar için toplanan kitlenin geçişine izin verilmiyor.

Güncel
  • 24.03.2025 20:21
  • Giriş: 24.03.2025 20:21
  • Güncelleme: 24.03.2025 20:33
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da polis, Kızılay Meydanı'na çıkan caddeyi kapattı
Fotoğraf: BirGün

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma arkadaşlarının da arasında bulunduğu 50 kişinin gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da başlayan ve ülke geneline yayılan protestolara en geniş katılımın olduğu şehirlerden biri başkent Ankara oldu.

Ankara'da bugün de eylemlerin merkezi olarak Güvenpark ve Kızılay Meydanı'na çağrı yapıldı.

Polis, Kızılay Meydanı'na çıkan Ziya Gökalp Caddesi'ni kapattı.

Protestolar için toplanan kitlenin geçişine izin verilmiyor.

Güvenpark'a hiçbir yerden geçişe izin verilmyor. CHP Güvenpark’a saat 21.00 için çağrı yapmıştı.

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