Ankara'da polis memuru evli olduğu kadını katletti, intihara kalkıştı

Ankara'da polis memuru K.K., evli olduğu Ş.K.'yı tabanca ile katletti. Cinayetten sonra intihar girişiminde bulunan K.K., ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'nde bulunan polis lojmanlarında meydana geldi.

Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru K.K. ile Ş.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından K.K. tabancayla evli olduğu Ş.K.’yı vurdu.

2 çocuk annesi Ş.K. yere yığılırken, K.K., olaydan sonra aynı silahla kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Silah seslerini duran komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ş.K.’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olduğu anlaşılan K.K., hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.