Ankara'da polislerin izinleri kaldırıldı: Ankara Valiliği'nden açıklama

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin, 17-21 Nisan tarihleri arası izinlerinin kaldırıldığı öğrenildi.

t24'te yer alan habere göre, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimlerin, "görev yoğunluğu sebebiyle" teşkilat içinde çok tartışılan 12-12 çalışma saati sistemine geçeceği duyuruldu.

PERSONEL TALEBİNDE BULUNULDU

Ankara Emniyeti’nin merkez ve dış ilçelerindeki tüm birimlerden personel talebinde bulunması, güncel siyasi gelişmelerle ilişkilendirildi.

Kent genelindeki polislerden oluşan yüksek sayıdaki polis kuvveti, başkent kulislerinde yeni bir siyasi operasyonun başlayacağı şeklinde yorumlandı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Söz konusu durum hakkında Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise Ankara Emniyeti'nin kararının "huzur uygulamaları" kapsamında rutin bir uygulama olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında İl Emniyet Müdürlüğümüzün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili iddiaların yer aldığı görülmüştür. Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır. Bundan başkaca bir anlam çıkarılması gerçeğe aykırı olup iyi niyetten uzaktır."