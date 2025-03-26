Ankara'da polislerin şiddet uyguladığı kişi sivil polis çıktı

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma arkadaşları dahil 50 kişinin tutuklanmasının ardından başlayan protesto eylemleri Türkiye'nin dört bir yanında sürüyor.

Protestolara en geniş katılımın olduğu şehirlerden biri başkent Ankara.

Polisin eylemcilere uyguladığı şiddet dikkat çekerken Ankara'daki protestolarda ilginç bir olay yaşandı.

NOW Haber'in ana haber bültenindeki habere göre polislerin Ankara'da eylemci zannederek yere yatırıp şiddet uyguladığı şahıs sivil polis çıktı.

Ankara’da sert müdahale…

Polislerin yere yatırıp şiddet uyguladığı kişi sivil polis çıktı. pic.twitter.com/dH1PMfGzgm — NOW HABER (@nowhaber) March 25, 2025

Yerdeki kişinin "Beni bırak. Beni bırak ben polisim. Beni bırak diyorum ya aptal mısın?" dediği kameralara yansıdı.