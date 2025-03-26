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Ankara'da polislerin şiddet uyguladığı kişi sivil polis çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan protesto dalgası ülkenin dört bir tarafına yayıldı. Bir önceki gün Ankara'da polislerin şiddet uyguladığı şahsın sivil polis olduğu ortaya çıktı. Sivil polis, meslektaşlarına "Beni bırak ben polisim" diye seslendi.

Güncel
  • 26.03.2025 09:43
  • Giriş: 26.03.2025 09:43
  • Güncelleme: 26.03.2025 09:58
Ankara'da polislerin şiddet uyguladığı kişi sivil polis çıktı

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma arkadaşları dahil 50 kişinin tutuklanmasının ardından başlayan protesto eylemleri Türkiye'nin dört bir yanında sürüyor.

Protestolara en geniş katılımın olduğu şehirlerden biri başkent Ankara.

Polisin eylemcilere uyguladığı şiddet dikkat çekerken Ankara'daki protestolarda ilginç bir olay yaşandı.

NOW Haber'in ana haber bültenindeki habere göre polislerin Ankara'da eylemci zannederek yere yatırıp şiddet uyguladığı şahıs sivil polis çıktı.

Yerdeki kişinin "Beni bırak. Beni bırak ben polisim. Beni bırak diyorum ya aptal mısın?" dediği kameralara yansıdı.

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