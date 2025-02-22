Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ankara Halk Ekmek'te 350 gram Ramazan pidesinin 13 TL'den satılacağı açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Halk Ekmek, 350 gramlık Ramazan pidesinin 13 TL'den satılacağını duyurdu.
Ankara Halk Ekmek'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En uygun fiyatlarımızla aile bütçelerine destek vermeyi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu, 250 gram Ramazan pidesinin 20 TL'den satılacağını açıklamıştı.
İstanbul Halk Ekmek ise 350 gram pidenin 15 liradan satılacağını duyurmuştu.