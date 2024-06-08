Ankara'da sağanak: Bazı metro girişlerini ve alt geçitleri su bastı

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı.

Güncel 08.06.2024 15:52 Giriş: 08.06.2024 15:52

Güncelleme: 08.06.2024 15:59 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA