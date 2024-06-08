Ankara'da sağanak: Bazı metro girişlerini ve alt geçitleri su bastı
Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı.
Kaynak: AA
Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı.
Kentte öğleden sonra başlayıp etkisini artıran sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara geçerek yağışın durmasını bekledi.
Özellikle Çankaya, Sincan ve Etimesgut'ta etkisini gösteren sağanak sebebiyle bazı metro girişleri ile alt geçitler suyla doldu.
Kentteki yağış dolayısıyla trafikteki araçlar da ilerlemekte güçlük çekti.
Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde de kısa süreli dolu etkili oldu.