Ajans Haberleri
  • 06.09.2025 21:08
  • Giriş: 06.09.2025 21:08
  • Güncelleme: 06.09.2025 21:08
Kaynak: DHA
Ankara'da sağanak; devrilen motosikletin sürücüsü sürüklendi

Ankara'da yağmurun etkisiyle kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yokuş aşağı ilerleyen motosiklet, kayarak devrildi. Motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklenirken sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BİSİKLETLİ DURAĞA SIĞINDI

Yenimahalle Batıkent'te sağanağa yakalanan bir bisikletli, otobüs durağına sığındı. Suyun yüksekliğinin kaldırımı aştığı yolda, bisikletli durağın oturma alanında ayakta beklerken görüntülendi. (DHA)

- Motosiklet kazası

- Durağa sığınan bisikletli

Haber ANKARA, (DHA)

