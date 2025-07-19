Ankara'da sağanak: Duvarı çöken binada 1 kişi yaralandı

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle bir binanın duvarının yıkılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokak'ta bulunan binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Sokaktaki araçlar da yağış nedeniyle hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sokak sakinleri, kendi imkanlarıyla katlarda mahsur kalanları tahliye etmeye çalıştı.

Su baskınının meydana geldiği sokakta yaşayan yaşlı bir kadın, oturduğu binadan çevredekilerin çabasıyla tekerlekli sandalyede tahliye edildi.

Bazı vatandaşlar ise kepçe yardımıyla sokaktan çıkarıldı.

APARTMAN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, sağanak nedeniyle bir binanın bodrum katında duvarı yıkılan daireden 1'i yaralı 3 kişiyi kurtardı. Yaralı, ambulansla yakında bulunan hastaneye sevk edildi.

Su baskını nedeniyle sokaktaki 2 apartmanda elektrik sorunu yaşandı, apartman sakinleri binalardan tahliye edildi.

Hasar gören araçlar, suların ekiplerce tahliye edilmesinin ardından çekiciyle bölgeden kaldırıldı.