Ankara'da sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Ankara'da sağanak etkisini gösterdi.

Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak etkili oldu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda gök gürültülü sağanağın Ankara'nın kuzey ve batısında etkili olacağı açıklanmıştı.

Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu gök gürültülü sağanak, Ankara'nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.

Yağışın akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.