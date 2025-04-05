Ankara'da sağanak etkili oldu

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler güçlükle ilerledi.

Kentte saat 15.00'ten itibaren sağanak etkili oldu. Yer yer sağanak ile birlikte dolu da yağdı. Yağış, şehirde yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde alt geçitler suyla doldu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde de yağış nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu, ulaşım aksadı. Belediye ekipleri suyla kaplanan bölgelerde çalışma yaptı.

AFAD'DAN UYARI

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı tarafından yağışla ilgili uyarı yapıldı. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre bugün Ankara ilimiz genelinde önümüzdeki 4 saatlik periyotta sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, su baskını, dolu, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Yavaş, "Büyükşehir ekiplerimiz teyakkuzda" dedi.