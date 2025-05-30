Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara'da sağanak etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 30.05.2025 16:59
  • Giriş: 30.05.2025 16:59
  • Güncelleme: 30.05.2025 16:59
Kaynak: DHA
Ankara'da sağanak etkili oldu

Mikail KARAMAN-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Başkentte saat 14.30 sıralarında sağanak ve rüzgar etkili oldu. Yağış, şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik olumsuz etkilendi. Sürücüler ise su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle araç kuyrukları oluştu ve ulaşım aksadı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol