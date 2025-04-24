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Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 24.04.2025 16:36
  • Giriş: 24.04.2025 16:36
  • Güncelleme: 24.04.2025 16:36
Kaynak: DHA
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Başkentte öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu, dışarıda bulunanları zor durumda bıraktı. Yağış şehirde yaşamı olumsuz etkilerken, caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Özellikle Polatlı ilçesinde etkili olan dolu yağışı, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu. (DHA)

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