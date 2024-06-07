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Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Güncel
  • 07.06.2024 00:38
  • Giriş: 07.06.2024 00:38
  • Güncelleme: 07.06.2024 00:41
Kaynak: DHA
Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
AA

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok altgeçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise suya gömüldü.

Çankaya başta olmak üzere Ulus, Keçiören, Mamak, Altındağ, Yenimahalle ve Elmadağ'da yağışa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Ayrıca birçok ev ve iş yerini de su bastı, belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça sürücülerin trafiğe çıkmaması konusunda uyarıda bulundu. 

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