Ankara'da sahte 777 litre zeytinyağı ile 1 ton 590 kilogram deterjan ele geçirildi
Kaynak: AA
Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda, sahte 777 litre zeytinyağı ile 1 ton 590 kilogram deterjan ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, sahte gıda ürünlerinin üretim ve satışının yapıldığı ihbarı üzerine Mamak'taki 3 işletmeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, adreslerde sahte 777 litre zeytinyağı, 1 ton 590 kilogram deterjan, 400 kilogram çay ile zeytinyağı yapımında kullanılan 5 bin 963 materyal ele geçirildi.
Ekipler, adreslerdeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.