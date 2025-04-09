Ankara'da sahte alkolden zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Etlik Şehir Hastanesi'nde 2 ay önce alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınan ve entübe edilen Taha Adem Koç, hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Ankara'da sahte alkol zehirlenen kişi, 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Etimesgut ilçesinde yaşayan Taha Adem Koç (28), rahatsızlanarak Etlik Şehir Hastanesi'ne gitti.
Burada alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınan ve entübe edilen Koç, 2 ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Koç'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından Etimesgut Merkez Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte alkol üretim ve satışını yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36'ya çıktı, 41 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.