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Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi

Ankara’da son 2 ay içinde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı ise 43 oldu.

Güncel
  • 22.04.2025 18:08
  • Giriş: 22.04.2025 18:08
  • Güncelleme: 22.04.2025 18:10
Kaynak: ANKA
Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi
ANKA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışını yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 43’e yükseldi, 50 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılıktan edinilen bilgiye göre, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı 105'e yükseldi. Ankara'daki hastanelerde 29 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

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