Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi

Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Soruşturma kapsamında 17 olan tutuklu sayısı da 19'a çıktı.

Güncel
  • 10.02.2025 13:01
  • Giriş: 10.02.2025 13:01
  • Güncelleme: 10.02.2025 13:08
Kaynak: İHA
Ankara'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi
Fotoğraf: AA

İçkiye yönelik yüksek vergi oranlarının ardından sahte içki yapımında artış sürerken, can kaybında da yükseliş sürüyor.

Son olarak sahte içkiden Ankara'da hayatını kaybedenlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi. 103 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen resen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı da 17’den 19’a yükseldi.

Ayrıca, sahte içkiyi üreten ve tüketenlerin tespit edilmeye çalışıldığı soruşturmada filyasyon ekibinin kurulduğu da aktarıldı.

BirGün'e Abone Ol