Ankara'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi

İçkiye yönelik yüksek vergi oranlarının ardından sahte içki yapımında artış sürerken, can kaybında da yükseliş sürüyor.

Son olarak sahte içkiden Ankara'da hayatını kaybedenlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi. 103 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen resen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı da 17’den 19’a yükseldi.

Ayrıca, sahte içkiyi üreten ve tüketenlerin tespit edilmeye çalışıldığı soruşturmada filyasyon ekibinin kurulduğu da aktarıldı.