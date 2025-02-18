Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi

Ankara'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi. Sahte içkiye bağlı olarak 37 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü kentte, yürütülen operasyonlar sonucu 28 kişi tutuklandı.

Güncel
  • 18.02.2025 10:50
  • Giriş: 18.02.2025 10:50
  • Güncelleme: 18.02.2025 10:53
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi
Fotoğraf: AA

Ankara'da sahte içki sebebiyle 57 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol