Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi.

Hastanelerdeki entübe sayısının 15'e indiği aktarılırken, sahte alkollü içki tüketen kişilerin ağırlıklı olarak 50 ila 60 yaş arasındaki kişiler olduğu kaydedildi.

YÜKSEK MİKTARDA METANOL

'Merdiven altı' olarak tabir edilen imalathanelerde üretilen sahte içkilerin içerisindeki yüksek orandaki metanol ölümlere neden olurken, söz konusu imalathanelerde kullanılan etil alkol türünün tüketime uygun olmadığı ve daha çok sanayi amaçlı kullanıma uygun olduğu öğrenildi.

Öte yandan Aralık 2024'ten bu yana artış gösteren sahte alkollü içki kaynaklı ölümlerin önüne geçilmesi ve sahte içki üreticilerinin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde son 3 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 155 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 35'i tutuklandı.