Ankara'da saldırıya uğramıştı: HSK üyesinin sağlık durumu hakkında Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) yemekhanesinde bir çalışan tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Kurul Müfettişi Mehmet Aslan’ı ziyaret ettikten sonra sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Tunç, özetle şunları belirtti:

“Çok şükür iyi hayati tehlikeyi atlatmış. Yoğun bakımda kendisi, konuşyor bilinci de gayet iyi. Aliesi de yanında, sağlık durumu da iyiye gidiyor inşallah. Doktorlarımız da tedavisi için çalışıyorlar. Üzücü bir durum tabi. Orada bir yemekhane çalışanının, bir hizmetlinin bir müttefişimize böyle saldırıda bulunması tabiki bizi endişelendirdi ve üzdü. Gerekli adli soruşturma da yapılıyor şu anda. Saldırgan gözlatında. Müfettişimizin de sağlık durumu çok şükür iyi. Tedavisi devam ediyor. Gerekl adli soruşturmayı takip edeceğiz.”