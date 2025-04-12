Ankara'da "şampiyon" köpeği çalan zanlı tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'da, Türkiye Yavru Şampiyonu ünvanına sahip İngiliz bull terrier cinsi köpeği çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, 30 Mart'ta bir iş yerinin önünde bulunan kulübeden bull terrier cinsi köpek çalındığı ihbarı sonrası Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit ederek yakaladı. Şüphelinin, "Anapolis" adlı köpeği ikametine yakın bir barakadaki gizli bölmede sakladığı belirlendi. Köpek, ekiplerce bulunarak sahibine teslim edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Çalınan köpeğin, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) 2024 Ankara Kupası Şampiyonası'nda Türkiye Yavru Şampiyonu olduğu ve Avrupa şampiyonasına hazırlandığı öğrenildi.