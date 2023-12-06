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Ankara'da servis otobüsü devrildi: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 06.12.2023 11:23
  • Giriş: 06.12.2023 11:23
  • Güncelleme: 06.12.2023 11:23
Kaynak: DHA
Ankara'da servis otobüsü devrildi: 2 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde servis otobüsünün araziye devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Erler Mahallesi Bağlıca Bulvarı'nda meydana geldi.

Bağlıca yönüne giden, içerisinde Başkent Üniversitesi personelinin bulunduğu, B.Ü. yönetimindeki 06 C 0566 plakalı servis otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşıp araziye devrildi. Yan yatan otobüste sürücü ve 1 yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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