Ankara'da servis otobüsü devrildi: 2 yaralı
Kaynak: DHA
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde servis otobüsünün araziye devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Erler Mahallesi Bağlıca Bulvarı'nda meydana geldi.
Bağlıca yönüne giden, içerisinde Başkent Üniversitesi personelinin bulunduğu, B.Ü. yönetimindeki 06 C 0566 plakalı servis otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşıp araziye devrildi. Yan yatan otobüste sürücü ve 1 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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