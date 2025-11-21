Giriş / Abone Ol
Ankara'da seyir halindeki otomobil yandı

Ankara'da, Çevre Otoyolu'nun Mamak kesiminde ilerleyen otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Güncel
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Ankara'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çevre Otoyolu'nun Mamak kesiminde ilerleyen otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Aynı istikamette seyreden sürücüler, araçtan yükselen dumanı fark ederek selektörle uyarıda bulundu.

Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, olay yerine gelene kadar sürücü ve yoldan geçenler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aracın kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

