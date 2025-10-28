Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 28.10.2025 23:23
  • Giriş: 28.10.2025 23:23
  • Güncelleme: 28.10.2025 23:26
Kaynak: AA
Ankara'da şiddetli rüzgârın devirdiği konteynerdeki bir kişi yaşamını yitirdi
FOTOĞRAF: AA

Ankara'nın Ayaş ilçesinde, şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen konteynerin içinde bulunan kişi hayatını kaybetti.

Üçler K. (40), İlhanköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar sırasında hobi bahçesindeki konteynere sığındı.

Rüzgarın şiddetini artırmasıyla savrulup devrilen konteynerin içinde kalan Üçler K, başını çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattıkları inceleme sürüyor.

