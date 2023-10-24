Ankara'da silahla başından vurulan kişi öldü
Kaynak: AA
Ankara'nın Mamak ilçesinde silahla başından vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Doğukan K. dün Akdere Mahallesi 470. Sokak'ta, Umutcan Ü. ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Umutcan Ü, Doğukan K'yi başından silahla vurup kaçtı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Doğukan K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
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