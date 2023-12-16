Ankara'da silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarına karışan 4 kişi tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yapılan planlı operasyonda, silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarına karışan 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, silahlı tehdit ve hakaret suçlarına karışan şüphelilerden kimlik tespiti yapılan şahıslara yönelik Yenimahalle ilçesinde planlı operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde, suça sürüklenen çocuklar H.B.Ç, H.Ç.Ö. ve M.K. ile D.E, B.G, Y.E.Ç. ve M.B.A. isimli kişiler yakalanarak gözaltına alındı.

Gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden suça sürüklenen H.B.Ç, H.Ç.Ö. ve M.K. isimli 3 çocuk mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşı büyük olan D.E, B.G, Y.E.Ç. ve M.B.A. isimli diğer 4 şüpheli ise silahla tehdit ve kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.