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Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.08.2024 23:44
  • Giriş: 15.08.2024 23:44
  • Güncelleme: 15.08.2024 23:44
Kaynak: AA
Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samet Aygar, Türközü Mahallesi 342. Cadde'de silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen Aygar, ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırıyı plakasız bir aracın içerisinden gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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